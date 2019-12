Mikel Arteta zieht ein Engagement als Cheftrainer beim FC Arsenal offenbar ernsthaft in Erwägung. Laut einem Bericht von ‚The Athletic‘ hat der Spanier seinen aktuellen Arbeitgeber Manchester City über Gespräche mit den Gunners informiert. Diese sollen in der vergangenen Woche stattgefunden haben.

Arsenal seinerseits würde Arteta gerne als Nachfolger des vor knapp drei Wochen entlassenen Unai Emery verpflichten. Allerdings steht der frühere Mittelfeldspieler noch bis 2021 bei den Citizens unter Vertrag. Zudem hängt Arteta sehr an seiner Co-Trainer-Tätigkeit bei Pep Guardiola. Deshalb ist offen, ob der 37-Jährige eine Luftveränderung überhaupt anstrebt.