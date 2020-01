Mikel Arteta hat keine Absicht, Pierre-Emerick Aubameyang ziehen zu lassen. „Meine Absicht ist es, Auba zu behalten, weil ich weiß, dass wir, wenn wir ihn bei uns haben, stärker und näher daran sind, Fußballspiele zu gewinnen“, erklärte der Coach des FC Arsenal auf einer Pressekonferenz.

Aubameyang wird immer wieder nachgesagt, er würde die Gunners zeitnah verlassen wollen, um garantiert in der Champions League auflaufen zu können. Zuletzt sagte der Gabuner, dass er sich „zu 100 Prozent“ bei den Londonern sieht. Arteta, der „sehr froh“ über die Aussagen des Angreifers war, glaubt an einen Verbleib: „Wir haben das nicht diskutiert, aber ich bin zuversichtlich, dass er hier sehr glücklich ist, denn das ist, was er gesagt hat.“ Der Vertrag des ehemaligen BVB-Stürmers läuft 2021 aus.