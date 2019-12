Der FC Barcelona will Arturo Vidal im Januar nicht ziehen lassen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ plant Trainer Ernesto Valverde den chilenischen Mittelfeldspieler für die Rückrunde fest ein. Einzig ein unmoralisches Angebot könnte die Haltung der Katalanen wohl ändern.

In Aussicht ist ein solches aber nicht. Inter Mailand zeigt zwar reges Interesse an Vidal. Die Nerazzurri denken aber an eine Leihe bis Sommer mit anschließender Kaufoption über 20 Millionen Euro. Unwahrscheinlich, dass sich Barcelona darauf einlässt.