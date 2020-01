Bayer Leverkusen wird die Wintervorbereitung wohl ohne Charles Aránguiz absolvieren müssen. Wie die Werkself verkündet, laboriert der Chilene an muskulären Problemen, wegen denen er das Trainingslager des Klubs verlassen hat.

Nun werde er sich in Deutschland weiterer Untersuchungen unterziehen. Wie lange Aránguiz ausfallen wird, kann erst dann genau geklärt werden. Am 19. Januar starten die Leverkusener gegen den SC Paderborn in die Rückrunde.