Peter Bosz hat mit Unverständnis auf die Pfiffe des Leverkusener Publikums in Richtung Kai Havertz reagiert. „Kai wird in seiner Karriere noch öfter erfahren, dass es nicht nur nach oben geht. Damit muss er lernen umzugehen“, sagte der Trainer von Bayer 04 am Freitag auf einer Pressekonferenz, „aber ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht verstehe, warum die Fans gegen ihn pfeifen. Das hat er nicht verdient.“

Havertz befindet sich in einer Formkrise. Dank seiner überragenden Vorsaison (20 Tore, sieben Assists) befindet sich der 20-Jährige aber nach wie vor auf der Wunschliste zahlreicher Top-Klubs. Im Sommer wird der Nationalspieler der Werkself deshalb wohl den Rücken kehren. Es winkt eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich.