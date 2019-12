Winterneuzugang Exequiel Palacios kommt Bayer Leverkusen offenbar doch nicht so teuer zu stehen wie zunächst befürchtet. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ kostet der Mittelfeldspieler lediglich 16,5 statt der bislang kolportierten 22 Millionen Euro Ablöse. Drei Millionen der Gesamtsumme fließen demzufolge an den argentinischen Fiskus sowie zwei Spielerberater, der Rest wandert in die Kassen von Noch-Arbeitgeber River Plate.

„Nur so viel – Palacios ist definitiv nicht der zweitteuerste Einkauf unserer Geschichte“, bestätigt Simon Rolfes, der gleichzeitig begründet, warum Bayer trotz prominenter Konkurrenz den Zuschlag bei dem 21-jährigen Mittelfeld-Juwel erhielt: „Wir waren sehr schnell und er wollte nur zu uns.“ Am 4. Januar stößt Palacios dann im Trainingslager in La Manga zu seinem neuen Team.