Derrick Köhn könnte den FC Bayern in Richtung Niederlande verlassen. Laut ‚elfvoetbal.nl‘ möchte der FC Utrecht den Linksverteidiger verpflichten. Köhns Vertrag beim Rekordmeister läuft im Sommer aus, der niederländische Erstligist strebt aber offenbar einen Wintertransfer an. Verhandlungen mit dem Spieler sollen bereits aufgenommen worden sein.

Köhn stammt aus der Jugend des Hamburger SV, im Sommer 2017 wechselte er in die zweite Mannschaft der Bayern. Dort kommt er in der laufenden Saison auf 13 Einsätze in der dritten Liga. In der Bundesliga stand der 20-Jährige noch nie auf dem Platz.