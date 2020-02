Marc Overmars hat das Interesse von Ajax Amsterdam am brasilianischen Offensivspieler Antony (19) vom FC São Paulo bestätigt. Gegenüber ‚Fox Sports‘ sagte der Sportdirektor: „Er ist ein Spieler, den wir seit längerer Zeit verfolgen. Ich denke, wir haben gute Chancen, ihn zu verpflichten. Denn wir bieten die beste Bühne für solche Talente.“ Als Ablösesumme könnten rund 25 Millionen Euro fällig werden, schätzt Overmars.

Neben Ajax sind nach FT-Informationen auch Borussia Dortmund und RB Leipzig an Antony dran. Die Sachsen boten bereits 18 Millionen Euro für einen Wintertransfer – diese Summe war São Paulo jedoch zu gering. Der FC Bayern hat Antony ebenfalls auf dem Schirm und holte schon Informationen über den Rechtsaußen ein. Antony steht noch bis 2024 bei seinem Jugendklub unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm vier Tore und sechs Assists in 33 Pflichtspielen.