Sebastian Kehl (39), Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, lehnt eine Sonderbehandlung für Jadon Sancho (19) ab. In einem Interview mit ‚t-online.de‘ erklärt der Ex-Profi: „Ich habe selten einen Spieler gesehen, der in kurzer Zeit so eine Entwicklung genommen hat. Er muss aber wie jeder andere Spieler wissen: Egal, wie gut du bist, es gibt Grenzen, es gibt einen gewissen Rahmen, in dem sich alle Spieler bei uns bewegen können.“

Mit Blick auf die Ausbildung junger Talente will Kehl nicht auf eine gewisse Erziehung verzichten. „Die Jungen tragen auch bei uns immer noch die Tore und die Bälle. Respekt, Erfolg, Anerkennung, das alles bekommt man nicht geschenkt. Wenn man in seiner Laufbahn ein paar lehrreiche Phasen durchlaufen hat, kann man auch mal den Mund aufmachen. Bis dahin sollte man das Zuhören aber nicht vergessen“, so der ehemalige Nationalspieler.