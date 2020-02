Brasilien-Legende Cafu empfiehlt seinem Landsmann Philippe Coutinho (27) einen längerfristigen Verbleib beim FC Bayern. „Ich würde ihm raten, in München zu bleiben“, so Cafu im Gespräch mit dem ‚SID‘. Der 49-jährige Weltmeister von 1994 und 2002 schwärmt: „Er ist ein unglaublicher Spieler. Wenn er auf der richtigen Position eingesetzt wird, kann er den Unterschied ausmachen.“

Ob es eine Zukunft in München gibt, liegt fraglos nicht allein in Coutinhos Händen. Mit dem FC Barcelona handelte der deutsche Rekordmeister im vergangenen Sommer eine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro aus. Dem Vernehmen nach würden die Katalanen den 27-Jährigen aber auch für eine kleinere Summe ziehen lassen. Restlos überzeugen konnte Coutinho bei den Bayern bisher nicht, zudem stehen kostspielige Wunschspieler wie Leroy Sané (24) und Kai Havertz (20) auf der Münchner Transferagenda.