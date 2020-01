Robin Gosens von Atalanta Bergamo ist ins Visier des FC Chelsea geraten. Wie das italienische Online-Portal ‚Tuttomercatoweb‘ berichtet, beobachteten die Blues den 25-Jährigen bei Atalantas 5:0-Sieg über den FC Parma am gestrigen Montag. Gosens konnte sich mit seinem Treffer zum 3:0-Zwischenstand sogar in die Torschützenliste eintragen.

Die Blues fahnden derzeit nach einem neuen Linksverteidiger. Sowohl Marcos Alsonso als auch Emerson Palmeri haben unter Frank Lampard keine Zukunft mehr und werden mit einem Transfer nach Italien in Verbindung gebracht. Gosens, der in Bergamo öfter auch im linken Mittelfeld eingesetzt wird, kommt in der laufenden Saison auf sechs Treffer und vier direkte Torvorlagen in 20 Pflichtspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.