Claudio Bravo könnte Manchester City im kommenden Sommer in Richtung MLS verlassen. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, liegt dem im Sommer ablösefreien Schlussmann ein Vertragsangebot von New York City vor. In Manchester ist der 36-jährige Chilene hinter Stammkraft Ederson klare Nummer zwei.

In New York könnte der frühere Torwart des FC Barcelona eine Ehrenrunde in der MLS drehen. Für Barça kam Bravo zu insgesamt 75 Einsätzen. 59 stehen für City zu Buche. Die meisten Spiele absolvierte er vor seiner Zeit in Barcelona für Real Sociedad San Sebastián. Insgesamt 237 Mal stand er für die Basken im Tor.