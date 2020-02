Kingsley Coman (23) wird offenbar nach wie vor von seinem Vater und dessen Agentur Style Management beraten. „Es stimmt nicht, dass die Agentur Colossal Sports Management jetzt mit meinem Sohn Kingsley zusammenarbeitet. Wir haben keinerlei Vereinbarung oder gar Verträge mit dieser Firma, sie sind also in keiner Art und Weise in die Karriereplanungen meines Sohnes involviert“, stellt Christian Coman gegenüber ‚Sky‘ klar.

Mit den Worten „Welcome Kingsley Coman“ hat Colossal Sports Management den vermeintlich neuen Klienten vergangene Woche auf der Homepage begrüßt. Vater Christian widerspricht: „Ich bin sehr überrascht, dass Herr Aidy Ward öffentlich über eine Zusammenarbeit mit Kingsley spricht. Das ist schlichtweg falsch. Ich alleine bin über die Firma Style Management für die Karriere meines Sohnes verantwortlich und keine andere Person hat das Recht, im Namen von Kingsley Coman zu sprechen oder gar zu verhandeln.“