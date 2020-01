Joachim Löw will in absehbarer Zeit seine Karriere als Fußballtrainer beenden. „Trainer mit 70? Das halte ich für undenkbar“, sagte der 60-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, „als Trainer verfolge, beachte und durchdenke ich auch die Entwicklungsschritte einer Mannschaft. Der nächste Gedanke geht für mich bis zur EM. Darüber hinaus denke ich nicht“.

Der Bundestrainer beschäftigt sich nicht einmal mit der nächsten Weltmeisterschaft in zwei Jahren: „Ich denke jetzt nicht an Katar. Es nimmt mir zu viel Energie weg, wenn ich an Dinge denke, die jetzt keine Rolle spielen. Es geht jetzt um eine gute Turniervorbereitung und eine gute EM. Das ist das Ziel - und nicht, was danach kommt.“