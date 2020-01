Moise Kean ist seit der Ankunft von Carlo Ancelotti beim FC Everton begeistert von seinem neuen Coach. „Er ist ein sehr guter Trainer und ich kann eine Menge von ihm lernen. Er fordert von mir, dass ich bei dem was ich tue, Spaß habe, hart zu arbeiten und ein Profi zu sein“, erzählt der Angreifer im Gespräch mit vereinseigenen Medien.

Kean war im Sommer für 27,5 Millionen Euro von Juventus Turin zu den Toffees gewechselt. Bislang beißt sich der 19-Jährige an den Defensivreihen der Premier Leauge noch die Zähne aus. In 19 Pflichtspielen gelang dem Italiener noch kein Treffer. Kean will Ancelotti beweisen, dass er mehr kann: „Ich werde jedes Spiel bereit sein, ihm zu zeigen, dass er auf mich zählen kann.“