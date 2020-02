Friedhelm Funkel bedauert sein Aus bei Fortuna Düsseldorf noch immer. Im ‚Sport1‘-Doppelpass sagte der 66-Jährige heute: „Ich bedauere es, keine Chance mit dieser Mannschaft erhalten zu haben.“ Weiter erklärt er, dass es nach den Abgängen von Dodi Lukebakio (22) und Benito Raman (25) schwierig gewesen sei, das Leistungsniveau der vergangenen Saison aufrechtzuerhalten. Zudem sei mit Kevin Stöger (26) einer der wichtigsten Spieler langfristig ausgefallen.

Mit den Verpflichtungen von Valon Berisha (27) und Steven Skrzybski (27) habe der Kader im Winter nun eine deutliche Aufwertung erhalten, zudem sei Stöger wieder zurück, was insgesamt dafür sorge, dass der Klassenerhalt möglich sei, so Funkel. Das Tischtuch mit den Handlungsträgern bei der Fortuna sei indes vorerst zerschnitten. Eine Rückkehr des Trainers in die nordrhein-westfälische Hauptstadt könne erst erfolgen, „wenn die jetzigen Verantwortlichen nicht mehr im Verein tätig sind.“