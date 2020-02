Fortuna Düsseldorfs neuer Cheftrainer Uwe Rösler hat sich zur großen Herausforderung geäußert, in die Fußstapfen von Friedhelm Funkel zu treten. Der entlassene Coach habe „so viele Erfolge gefeiert, da kann man diese Büchse gar nicht schließen“, so Rösler in der ‚Rheinischen Post‘, „aber das Rad dreht sich immer weiter, und das Wichtigste in einem Fußballverein ist immer der Ist-Zustand. Friedhelms Verdienste werden hier dennoch immer gewürdigt werden.“

Über das große Ziel Klassenerhalt sagt Rösler: „Ich hätte das Angebot nicht angenommen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir es schaffen können.“ Zum Start beim Tabellenvorletzten sprang ein 1:1-Remis gegen Eintracht Frankfurt heraus. Im DFB-Pokal feierte Rösler mit der Fortuna einen 5:2-Achtelfinalerfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern.