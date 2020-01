Vor seinem Wechsel zum FC Bayern München zog Joshua Zirkzee auch den FC Everton als neuen Klub in Betracht. „Everton war damals für mich eine ernsthafte Option“, erklärt der Youngster des deutschen Rekordmeisters gegenüber ‚Voetbal International‘, „Ronald Koeman war damals Trainer der Profis und sie hatten nicht so viele Stürmer. Romelu Lukaku war gerade zu Manchester United gewechselt und ich glaubte, dass die Chance groß wäre, aus der Jugend zu den Profis hochgezogen zu werden.“

Gleich mehrere Testspiele absolvierte der damals 16-Jährige mit den Toffees. Im Anschluss habe Everton ihm auch einen Vertrag angeboten, so Zirkzee, der sich schlussendlich aber für die Bayern entschied. Dort machte der Niederländer zuletzt mit zwei Toren in seinen ersten beiden Bundesliga-Spielen auf sich aufmerksam. In München hat der 18-Jährige nun Großes vor: „Ich bin nach München gewechselt, um der Stürmer der Bayern zu werden. Das ist immer noch mein Ziel.“