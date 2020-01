Henry Onyekuru verlässt die AS Monaco und schließt sich Galatasaray an. Wie der türkische Hauptstadtklub bekanntgibt, wird der 22-jährige Linksaußen bis Saisonende ausgeliehen. Für den nigerianischen Nationalspieler ist es bereits das zweite Intermezzo bei Galatasaray.

Bereits in der Saison 2018/19 lief Onyekuru als Leihgabe des FC Everton für die Löwen auf, ehe ihn Monaco im vergangenen Sommer für 13,5 Millionen Euro verpflichtete. Bei den Monegassen kann der Offensivspieler allerdings nicht an seine Leistungen aus der Vorsaison (16 Treffer und sechs Assists in 44 Einsätzen für Galatasaray) anknüpfen.