Der 1. FC Union Berlin hat den Vertrag mit seinem Kapitän Christopher Trimmel bis 2021 verlängert. Das Arbeitspapier ist sowohl für die Bundesliga als auch die zweite Bundesliga gültig. Seit seinem Wechsel im Jahr 2014 von Rapid Wien absolvierte der Außenverteidiger bislang 179 Pflichtspiele für die Eisernen.

Der Routinier freut sich über die Verlängerung seines Vertrags: „Mit dem Aufstieg mit Union im letzten Jahr habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Jetzt ist es schön zu sehen, dass wir auch in der Bundesliga als Mannschaft funktionieren und uns als Team Tag für Tag weiterentwickeln. Dass ich mich bei Union und in Berlin extrem wohlfühle, habe ich in der Vergangenheit schon oft betont, die Vertragsverlängerung ist deshalb in der aktuellen Situation der nächste logische Schritt. Jetzt gilt es gemeinsam weiter hart zu arbeiten und die Klasse zu halten.“