Die Wolverhampton Wanderers statten ihr Nachwuchstalent Chem Campbell mit einem Profivertrag aus. Wie der Klub bekanntgibt, unterzeichnete der 17-Jährige an seinem gestrigen Geburtstag das neue Arbeitspapier. Über die Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

Campbell macht derzeit mit starken Leistungen in den Nachwuchsteams der Wolves auf sich aufmerksam. Auch aus der Bundesliga bestand Interesse am flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler. Dem walisischen Jugendnationalspieler winken nun auch Einsätze für die Profimannschaft.

Congratulations, Chem!

He signed his first professional contract yesterday, on his 17th birthday.

https://t.co/z3njKnYux6

— Wolves (@Wolves) December 31, 2019