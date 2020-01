Chicharito steht vor dem Wechsel in die amerikanische MLS. „Ich denke, dass er gut für uns wäre. Wir werden alles versuchen“, erklärt LA Galaxy-Geschäftsführer Dennis te Klose gegenüber der ‚Los Angeles Times‘. Zudem bestätigt ein Klubsprecher der Zeitung, dass der Klub in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Chicharito steht.

Als Ablöse stehen zehn Millionen Euro im Raum. Damit würde der Mexikaner zum Rekordtransfer der Kalifornier werden. In Los Angeles soll Chicharito in die Fußstapfen von Zlatan Ibrahimovic treten. Beim FC Sevilla hat der 31-Jährige sein sportliches Glück bisher nicht gefunden. In bislang neun Liga-Einsätzen gelang dem Sommerneuzugang nur ein Tor.