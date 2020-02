Marco Rose bedauert die Situation von Publikumsliebling Raffael. „Natürlich hat man als Trainer auch mal ein schlechtes Gewissen – ich versuche ja allen meinen Jungs gerecht zu werden“, so Rose in der ‚Bild‘, „es gab jetzt schon drei Spiele, in denen wir ihn eigentlich bringen wollten – und dann ist immer etwas Unvorhersehbares passiert.“

Raffael ist einer der Verlierer des Fohlen-Höhenflugs. Lediglich fünf Joker-Einsätze stehen für den 34-Jährigen bislang zu Buche. Dazu läuft das Vertragspapier des Edeltechnikers zum Saisonende aus. Der Routinier selbst hat die Saison allerdings noch nicht abgeschrieben: „Natürlich ist die Konkurrenz sehr groß, aber jeder Fußballer will spielen. Ich fühle mich fit und glaube fest, dass ich den Fans und dem Team noch viel geben kann.“