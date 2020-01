Serge Gnabry ist zurück im Lautraining. Nach Informationen der ‚Bild‘ konnte der deutsche Nationalspieler am heutigen Dienstag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Am Sonntag hatte sich der 24-Jährige am rechten Fuß verletzt und klagte anschließend über Schmerzen an der Achillessehne.

Der Angreifer hofft, noch innerhalb des Trainingslagers des FC Bayern ins Mannschaftstraining zurückkehren zu können. Viel Zeit dafür bleibt aber nicht mehr. Bereits am Freitag macht sich der Tross zurück auf den Weg nach Deutschland.