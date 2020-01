Vincenzo Grifo fühlt sich in Freiburg sichtlich wohl. „Hier schenkt mir der Trainer einfach das Vertrauen“, erklärt der gebürtige Pforzheimer in der ‚Sport Bild‘. Ausschlaggebend für die Rückkehr nach Freiburg sei die halbjährige Leihe in der vergangenen Saison gewesen. „Das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich gesagt habe: Ich muss wieder hierher. Auch meine Frau hat gesagt: Mensch, gehen wir doch zurück.“

Nach Stationen in Hoffenheim und Mönchengladbach ist der italienische Nationalspieler nun zurück an dem Ort, an dem es für ihn in seiner Karriere am besten lief. Das weiß auch Grifo: „Die Tore gab es immer in Freiburg.“ 31 Tore und 34 Vorlagen stehen für den 26-Jährigen in 91 Spielen für den Sportclub zu Buche.