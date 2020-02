Auch wenn Leroy Sané erst kürzlich wieder ins Mannschaftstraining von Manchester City eingestiegen ist, ist eine baldige Rückkehr in den Spielbetrieb unwahrscheinlich. „Leroy hat begonnen, mit uns zu trainieren, aber er ist immer noch nicht komplett da. Wenn man an einer sechs Monate langen Verletzung laboriert hat, ist man nicht sofort wieder da. Man muss sich erholen. Tempo, Rhythmus und das Vertrauen in das Knie müssen wiedergefunden werden. Man darf nicht an die Verletzung denken“, sagt der Trainer der Skyblues auf der heutigen Pressekonferenz über den 24-Jährigen.

Sané kam in dieser Saison bislang nur zu einem Einsatz, laborierte bis zuletzt an einem Anriss des Kreuzbandes. „Er braucht Zeit. Es geht nicht darum, dass er trainiert und dann sofort da ist. Es ist nicht wie bei einer Muskelverletzung. Wichtig ist, dass die Operation sehr gut verlaufen ist und er sich unglaublich gut erholt. Er wird stärker als zuvor zurückkommen“, betont Guardiola.