Jan Schlaudraff wehrt sich energisch gegen die Kritik an seiner Arbeit und dem aktuellen Image von Hannover 96. „Chaos-Verein? Das würde ich nicht sagen“, so der Sportdirektor der Niedersachsen gegenüber der ‚Bild‘, „natürlich hatten wir in den vergangenen Jahren sportliche Probleme. Und daran hängt immer auch ein Rattenschwanz anderer Probleme, das ist normal. Es geht nur über Konstanz.“

Diese sei „das A und O“, mahnt Schlaudraff, „wenn wir das hinbekommen, hilft uns das in vielen anderen Bereichen. Wir müssen auf den Schlüsselpositionen im Verein Kontinuität reinbringen. Daran hängen viele Dinge. Man kann nicht alle halbe Jahre alles umschmeißen.“ Bei fünf Trainern in diesem Kalenderjahr kann von Kontinuität bei Hannover 96 in der Tat keine Rede sein.