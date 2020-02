Bobby Woods Wechsel in die amerikanische MLS droht zu scheitern. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, ist der Angreifer vom Hamburger SV dem FC Cincinnati zu teuer. Weil in Europa das Wintertransferfenster seit wenigen Tagen geschlossen ist, kommt für den 27-Jährigen nur noch ein Wechsel in die USA in Frage.

Die Hanseaten wollen den Großverdiener unbedingt noch von der Gehaltsliste streichen. Wood ist nach der Ankunft von Leverkusen-Leihgabe Joel Pohjanpalo (25) überflüssig geworden. Gut für den HSV: Das Transferfenster in der MLS öffnet erst am 12. Februar. Somit bleibt den Rothosen genug Zeit, den erfolglosen Angreifer noch zu verkaufen. Woods Vertrag läuft bis 2021.