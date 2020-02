Hugo Almeida hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Wie der 35-Jährige via Instagram verkündet, endet seine aktive Fußballkarriere nach 18 Jahren im Profigeschäft. In Deutschland ist der portugiesische Stürmer vor allem durch sein Engagement bei Werder Bremen bekannt. Zwischen 2006 und 2011 erzielte Almeida in 177 Spielen 63 Tore für die Grün-Weißen. 2016 spielte der Angreifer zudem für ein halbes Jahr bei Hannover 96.

Wie es für den Champions League-Sieger von 2004 künftig weitergehen wird, verrät er in seinem Post: „Ich denke, dies ist der richtige Zeitpunkt, um meine Karriere als Fußballer zu beenden und mich einzig und allein meiner jüngsten Karriere als Trainer zu widmen.“ Beim portugiesischen Zweitligsten Académica Coimbra übernimmt der ehemalige Torjäger die Betreuung der Jugendakademie.