Odion Ighalo darf der ersten Amtsreise mit Manchester United entgegenfiebern. Der ‚Daily Mail‘ zufolge wird der 30-Jährige ins Flugzeug steigen, wenn die Red Devils am Donnerstag für das Europa League-Spiel gegen den FC Brügge nach Belgien reisen. Aufgrund des Coronavirus steht Ighalo seit seinem Wechsel von Shanghai Shenhua zu Manchester United unter einer 14-tägigen Überwachung, die am 16. Februar endet.

Während seine Teamkollegen am vergangenen Samstag nach Marbella ins Trainingslager flogen, arbeitet Ighalo derzeit auf dem heimischen Trainingsgelände in Manchester an seiner Fitness. Die Verantwortlichen der Red Devils befürchten bei der Rückreise auf die Insel verschärfte Grenzkontrollen, die die erneute Einreise des Nigerianers gefährden könnten.