Der FSV Mainz 05 bastelt an einer gemeinsamen Zukunft mit Angreifer Robin Quaison. „Uns ist natürlich klar, dass andere auf ihn aufmerksam werden oder schon geworden sind. Im Moment gibt’s aber noch keine konkrete Anfrage. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und er fühlt sich bei uns wohl“, erklärt Manager Rouven Schröder gegenüber der ‚Bild‘, „wir werden rechtzeitig Gespräche mit seinem Management führen.“

2021 endet das Arbeitspapier des Schweden, der am vergangenen Wochenende beim 5:0 gegen Werder Bremen einen Dreierpack erzielte. „Robin ging bisher von den getätigten Transfers in der öffentlichen Bewertung so ein bisschen unter. Er kam für heutige Verhältnisse für relativ wenig Geld“, so Schröder, „er ist so ein klarer Typ auch in der Kabine. Ich bin froh, dass wir ihn haben.“