Seit Jorginho (28, FC Chelsea) von seinem Förderer Maurizio Sarri (61) getrennt ist, kursieren Gerüchte über eine Reunion des Sechsers mit seinem Ex-Trainer. Sein Berater João Santos gibt dem ganzen nun weitere Nahrung. „Auf dem Transfermarkt kann alles passieren. Warum nicht?“, antwortet der Agent auf die Frage des Fanportals ‚TuttoJuve.com‘, ob Jorginho zu Sarris Verein Juventus Turin wechseln könnte.

„Jorginho hat einen Dreijahresvertrag bei Chelsea. Priorität hat also, dort zu bleiben“, schränkt Santos zwar ein, „wir könnten aber auch bewerten, den Verein im Juli zu verlassen.“ Sein Schützling und Sarri bildeten zunächst bei der SSC Neapel, dann an der Stamford Bridge ein erfolgreiches Gespann. Im Sommer verließ Letzterer jedoch die Blues Richtung Juve, während der Brasilianer in London blieb.