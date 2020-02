Loris Karius wird Besiktas nach seiner zweijährigen Leihe wohl wieder verlassen und vorerst zum FC Liverpool zurückkehren. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der Klub aus Istanbul nicht plant, die acht Millionen Euro hohe Kaufoption zu ziehen. Kriterien, die den Passus verpflichtend machen, wie etwa eine bestimmte Anzahl an Einsätzen plus Qualifikation für den internationalen Wettbewerb, seien zudem hinfällig.

Karius kam bislang 63 Mal für Besiktas zum Einsatz. Wie es ab der kommenden Saison weitergeht, ist fraglich. Denn auch in Liverpool plant man vermutlich ohne den 26-jährigen Ex-Mainzer. Stammkeeper ist Alisson Becker, als würdiger Vertreter hat sich Adrián erwiesen. Auf taube Ohren stoßen potenzielle Karius-Interessenten an der Anfield Road also gewiss nicht.