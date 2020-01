Jürgen Klinsmann hat skizziert, wonach Hertha BSC bis zum Ende des Winertransfermarkts fahndet. „Wenn wir was finden im offensiven Bereich, würde uns das enorm helfen“, unterstreicht der Trainer des Hauptstadtklubs gegenüber der ‚B.Z.‘ und verspricht: „Wir sind am Arbeiten.“

Gegen den FC Bayern gingen die Berliner am gestrigen Sonntag mit 0:4 baden. Für Klinsmann hat es im Berliner Olympiastadion vor allem „an Durchschlagskraft und Mut zur Offensive“ gefehlt. Die Bemühungen um Mittelfeldspieler Lucas Tousart hat die Alte Dame indes intensiviert. Nach FT-Informationen gab es am heutigen Montag ein weiteres Treffen zwischen dem Bundesligisten und Olympique Lyon.