Der 1. FC Köln sucht noch Abnehmer für mehrere Spieler. So hat Rechtsverteidiger Matthias Bader offenbar keine Zukunft bei den Geißböcken. Laut dem ‚Express‘ zeigt Zweitligist Darmstadt 98 Interesse am 22-Jährigen. Auch für Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann (23) gebe es Anfragen aus der zweiten Liga.

Keine Steine in den Weg legen würden die Kölner darüber hinaus Vincent Koziello (24) und Lasse Sobiech. In beiden Fällen ist zur Stunde aber noch nicht absehbar, wohin die Reise gehen könnte. Der 29-jährige Sobiech wurde aber bereits vom Trainings freigestellt, um Gespräche mit anderen Klubs führen zu können. Der Abwehrspieler will gerne nach England und lehnt einen Wechsel zum VfL Bochum offenbar ab.