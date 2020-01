Der 1. FC Köln steht unmittelbar vor dem nächsten Transfercoup. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg für einen Wechsel zum FC entschieden. Für dieses Vorhaben lehnte der 22-Jährige Offerten von Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und dem FC Augsburg ab.

Die Kölner möchten bereits vor Ankunft des Mittelfeldspielers Platz schaffen. Vincent Koziello und Niklas Hauptmann sollen den Verein demnächst verlassen. Rexhbecaj spielt unter VfL-Trainer Oliver Glasner keine Rolle mehr. In der aktuellen Saison kommt der Linksfuß auf keinen einzigen Einsatz in der Bundesliga. Spielminuten bei der Profimannschaft sammelte Rexhbecaj bis dato jeweils einmal in der Europa League und dem DFB-Pokal.