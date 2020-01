Peter Bosz steht vor der Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen. Das neue Arbeitspapier wird nach Informationen der ‚Bild‘ bis 2022 datiert sein. „Bis zum Rückrundenstart herrscht Klarheit“, lässt Bosz wissen.

Im Trainingslager in La Manga haben Bosz und die Bayer-Bosse weitere Gespräche geführt. „Es gibt noch keine Entscheidung, aber wir sind auf gutem Wege“, so Rudi Völler. In Kürze dürfte die Übereinkunft offiziell verkündet werden.