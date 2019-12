Bei RB Leipzig will man nicht kategorisch ausschließen, dass Julian Nagelsmann den Klub vor Ablauf des bis 2023 datierten Vertrags verlassen wird. „Wir haben besprochen, dass wir hier etwas aufbauen wollen, und dass sich hier nicht die Trainer die Klinke in die Hand geben“, stellt Oliver Mintzlaff im ‚kicker‘-Interview klar, räumt aber gleichzeitig ein: „Es ist ja auch nicht so, dass wir jemandem eine Chance verbauen wollen, die er nur einmal im Leben erhält. Ich glaube allerdings, dass Julian sich gerade keinen besseren Klub vorstellen kann und wir uns keinen besseren Trainer.“

Mit den Leipzigern ist Nagelsmann amtierender Herbstmeister. Dabei zeigten die Sachsen über weite Strecken einen deutlich flexibleren Fußball als noch in den vergangenen Jahren. Eine Weiterentwicklung, an der Nagelsmann den Löwenanteil trägt. „Mit erst 32 Jahren ist er immer noch ein großes Trainertalent, aber eines, das in seinen jungen Jahren schon sehr viele Erfahrungen gesammelt hat“, lobt Mintzlaff.