Thomas Lemar könnte im Januar in seine französische Heimat zurückkehren. Laut der Zeitung ‚Le Parisien‘ denkt Olympique Lyon darüber nach, den Offensivspieler an Bord zu holen. Im Raum steht zunächst ein Leihgeschäft bis zum kommenden Sommer.

Bei Atlético Madrid hat der Weltmeister seinen Platz auch nach eineinhalb Jahren noch nicht gefunden. Nur in acht Ligaspielen stand Lemar in dieser Saison in der Startelf von Trainer Diego Simeone. In insgesamt 14 Einsätzen konnte der 24-Jährige keine einzige Torbeteiligung sammeln.