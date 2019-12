Max Eberl wird in der kommenden Transferperiode keinen Spieler von Borussia Mönchengladbach ziehen lassen. „Es stimmt, dass der Konkurrenzkampf in der Rückrunde jetzt sehr hart wird, und wir hätten sehr gern weiter die Mehrfachbelastung gehabt. Aber es kann immer mal Verletzungssorgen geben, so dass wir sicher noch jeden brauchen. Deshalb wollen wir den Kader in der Winterpause nicht verändern“, wird der 46-Jährige von der ‚Bild‘ zitiert.

So mancher Spieler der Borussia ist mit seiner momentanen Situation unzufrieden. Die ‚Bild‘ nennt in dem Zusammenhang Christoph Kramer, Raffael und Ibrahima Traoré. Ein Tapetenwechsel wäre dem Vernehmen nach erst im kommenden Sommer möglich.