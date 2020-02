Manchester City muss in zwei richtungsweisenden Partien möglicherweise auf Raheem Sterling verzichten. Wie die ‚Manchester Evening News‘ unter Berufung auf eine dem Spieler nahestehende Quelle berichten, wird der Flügelspieler für zwei bis drei Wochen fehlen. Der 25-Jährige hatte sich am Sonntag bei der 0:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur am Oberschenkel verletzt.

Sterling droht nun für die Partie gegen Leicester City am 22. Januar auszufallen. Bei einer Niederlage der Skyblues würden die Foxes das Team von Pep Guardiola vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Auch ein Einsatz im Champions League-Achtelfinalhinspiel gegen Real Madrid ist fraglich.