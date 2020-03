Der AC Mailand will sich im Sommer offenbar bei der Liga-Konkurrenz bedienen. Nach Informationen von ‚calciomercato.com‘ sind die Rossoneri heiß auf Federico Bernardeschi und wollen den Flügelstürmer von Juventus Turin im Sommer in die Modestadt locken.

Schon im Januar sei Milan an Bernardeschi interessiert gewesen. Was da noch am Veto von Juve scheiterte, soll nach der Saison nachgeholt werden. Im Sommer 2017 war Bernardeschi vom AC Florenz zur Alten Dame gewechselt, blieb aber zu häufig unter seinen Möglichkeiten. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm in 23 Pflichtspielen nur jeweils ein Tor und eine Vorlage – zu wenig für einen Offensivspieler.