Der FC Liverpool will weit vor dem jeweiligen Vertragsende die Arbeitsverhältnisse von Torwart Alisson und Abwehrchef Virgil van Dijk verlängern. Wie der englische ‚Independent‘ berichtet, sollen dem Duo in Kürze neue Verträge vorgelegt werden. Die Reds wollen damit die herausragenden Leistungen der beiden unangefochtenen Stammspieler honorieren und auf das gesteigerte Interesse der internationalen Konkurrenz reagieren.

Erst am vergangenen Wochenende berichtete die englische Yellow Press, Juventus Turin würde die Fühler nach van Dijk ausstrecken und ein Angebot in Höhe von 179 Millionen Euro planen. Der 28-jährige Niederländer steht in Liverpool noch bis 2023 unter Vertrag. Der 27-jährige Schlussmann Alisson ist noch ein Jahr länger bis 2024 vertraglich gebunden.