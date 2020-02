Virgil van Dijk spielt in den Transferplanungen von Juventus Turin eine gewichtige Rolle. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge, die sich auf vereinsnahe Quellen beruft, plant man bei der Alten Dame „aktiv daran“, ein Angebot von umgerechnet 179 Millionen Euro für den 28-Jährigen abzugeben.

Damit würde der Niederländer nach seinem Wechsel im Januar 2018 für knapp 85 Millionen Euro zum FC Liverpool zum zweiten Mal zum teuersten Verteidiger der Welt aufsteigen. Nach acht italienischen Meistertiteln in Folge will Juventus nach 1995/96 endlich wieder in der Champions League den Titel holen und van Dijk soll eine zentrale Rolle dabei spielen.

Van Dijk lässt Raum für Spekulationen

Besser aufgehoben als derzeit beim FC Liverpool, könnte van Dijk nicht sein. Die Reds führen mit wahnsinnigen 22 Punkten Vorsprung die Premier League an. Der erste Liverpooler Meistertitel seit 30 Jahren ist im Prinzip nur noch eine Zeitfrage. Doch fehlt danach die Herausforderung?

„Ich bin jetzt 28 und ich will mir jeden Traum erfüllen, den ich jemals hatte. Das Leben ist kurz, deine Karriere kann ebenfalls schnell vorbei sein“, resümierte der Niederländer vor einigen Tagen, „ich liebe es mit diesem Team und unter diesem Trainer zu spielen. Wir können nicht allzu weit in die Zukunft blicken, aber im Moment genieße ich es.“

Im Vereinigten Königreich hätte van Dijk im Sommer nach der sehr wahrscheinlichen Meisterschaft mit dem FC Liverpool und nach drei schottischen Meisterschaften mit Celtic Glasgow tatsächlich einige Ziele erreicht. Ob damit bereits alle Träume erfüllt sind?

FT-Meinung: Schwer vorstellbar, dass Juventus van Dijk aus Liverpool loseisen kann, selbst mit einem Angebot in der genannten Größenordnung. Sein Vertrag in Liverpool gilt noch bis 2023. Zudem fühlt sich der hochgewachsene Innenverteidiger unter Jürgen Klopp pudelwohl. Die Reds werden einen ihrer zentralen Bausteine für den Erfolg nicht einfach so ziehen lassen.