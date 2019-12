Manuel Neuer erkennt bei Bayern München unter dem aktuellen Trainer Hansi Flick einige Dinge, die nun besser laufen als unter Vorgänger Niko Kovac. „Wir verteidigen höher, laufen höher an, haben engere Bindungen zwischen den einzelnen Ketten“, erläutert der Kapitän im ‚kicker‘-Interview, „jetzt sind es keine Wege, die 20 Meter lang sind, sondern zehn bis 15.“

„Wir haben Zugriff und einen viel engeren Draht zueinander“, so Neuer weiter, „die Kommunikation zwischen den Spielern läuft einfacher. Man kann sich Kommandos geben. Das hilft unserem Spiel, wir können den Gegner so unter Druck setzen.“ Flick habe sich die Festanstellung bis Sommer redlich verdient: „Er macht es super bisher. Er hat einen tollen Draht zur Mannschaft, spricht die Dinge ganz klar an“, schwärmt der 33-Jährige.