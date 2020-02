Martin Ödegaard will über den Sommer hinaus bei Real Sociedad San Sebastián bleiben. Auf der Pressekonferenz vor dem Copa del Rey-Viertelfinale gegen seinen Stammverein Real Madrid (Donnerstag, 19 Uhr) hat sich der 21-Jährige zu seiner Zukunft geäußert. „Das ist der Plan. Es hat sich nichts geändert. Ich bin hier sehr glücklich“, antwortete der Norweger auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für San Sebastián spielen werde.

Anders als zuletzt in diversen spanischen Medien spekuliert worden war, will das Ausnahmetalent also noch nicht im Sommer zu Real zurückkehren. Die Königlichen hatten sich im vergangenen Jahr mit den Basken auf zwei je einjährige Leihen geeinigt. Im Sommer wollen die Vereine die Leihe um weitere zwölf Monate verlängern, da der spanische Verband zwei Jahre andauernde Leihen nicht gestattet. Ödegaards Vertrag in Madrid läuft noch bis 2023.