Rhian Brewster läuft bis Saisonende für Swansea City auf. Der englische Zweitligist leiht den 19-jährigen Stürmer vom FC Liverpool bis zum Sommer aus. Mitentscheidend für den Zuschlag war wohl Swansea-Coach Steve Cooper. Unter dessen Führung gewann Brewster mit der englischen U17-Nationalmannschaft vor zwei Jahren die Weltmeisterschaft.

Der englische U21-Nationalspieler gilt als großes Talent. In Liverpool kam er aber in der Regel nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der Vergangenheit sollen auch Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach Interesse signalisiert haben.

BREAKING NEWS

Rhian Brewster has joined the #Swans on loan for the remainder of the season!

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 7, 2020