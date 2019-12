Der abstiegsbedrohte Premier League-Klub West Ham United hat seinen Trainer Manuel Pellegrini entlassen. Unmittelbar nach der Niederlage gegen Leicester City (1:2) gaben die Londoner das Aus des Italieners bekannt. Die Hammers belegen derzeit den 17. Tabellenplatz und sind nur einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt.

Pellegrini war seit Mai 2018 im Amt. Zuvor arbeitete er bereits bei Manchester City und Real Madrid. In der Saison 2013/14 gewann er mit den Skyblues die Premier League. Ein Nachfolger wurde noch nicht bekanntgegeben.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.

— West Ham United (@WestHam) December 28, 2019