Dani Olmo hat erläutert, welche Gründe ihn zum Wechsel nach Leipzig bewogen haben. „Es ist das Sportprojekt, das Setzen auf junge Spieler und die Art ihrer Arbeit“, erklärt der 21-jährige Spanier im Interview mit der ‚as‘, „auch Julian Nagelsmanns Anruf und Markus Krösches Besuch in Zagreb haben mich zu dieser Wahl bewegt. Es war grundsätzlich das Interesse an mir. Ich wusste, dass es der beste Platz für mich ist.“

Rund 20 Millionen Euro flossen im Januar aus Leipzig an Dinamo Zagreb. Seitdem stand Olmo dreimal auf dem Platz und steuerte einen Treffer bei. Über die Bundesliga sagt der technisch sehr versierte Rechtsfuß: „Diese Liga hat mich schon immer gereizt.“ Bis 2024 hat Olmo in Leipzig unterschrieben.