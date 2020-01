Der VfL Osnabrück schaut sich auf der Suche nach Verstärkungen für die Rückrunde in der Bundesliga um. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Lila-Weißen Interesse an Babacar Gueye, der beim SC Paderborn auf der Winter-Streichliste steht. In der Hinrunde kam der 25-jährige Senegalese nur dreimal in der Bundesliga zum Einsatz und musste zweimal in der Oberliga Westfalen aushelfen.

Hannover 96 hatte Gueye 2016 nach Deutschland geholt und ihn in der Folge zweimal nach Belgien verliehen. Für die Roten kam der Mittelstürmer zu lediglich vier Pflichtspieleinsätzen, ehe er vor eineinhalb Jahren den Maschsee in Richtung Paderborn verließ. An der Pader steht Gueye noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag.